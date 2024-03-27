Живут жизнь: стало известно, куда выехали Гонковский и Пренткович

27 марта 2024, 17:46
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Богдан Беспалов

Блогер Андрей Гонковский, которого выпустили из Украины в Польшу как "волонтера", недавно улетел к любимой Тане Пренткович на отдых на Мальдивы. В то же время сейчас распространяется по сети информация о путешествии Гонковского уже по странам Европы.

Интересно, что Андрей назвал причиной поездки на Мальдивы "изменения в датах проведения благотворительных мероприятий". По его словам, он не имел никакого намерения скрываться волонтерством. Поэтому теперь, путешествуя по Европе, мужчина уже должен думать о следующих объяснениях аудитории.

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Где сейчас находятся Гонковский и Пренткович

Звездный обозреватель Богдан Беспалов в своем телеграмм-канале распространил информацию о новом месте нахождения скандальных блогеров. По словам инсайдера, пару, которая объявила о желании переехать за границу, заметили в Португалии.

Пренткович и Гонковский сейчас в Португалии. Переживают несправедливый хейт от украинцев на солнечном берегу... Устали от войны, хейта, и скоро так будет сыпаться большинство, кто за эти два года надевал маску патриотов и эмпатов,
– сообщил Беспалов, ссылаясь на инсайдера.


Андрей Гонковский и Таня Пренткович / Фото из инстаграмма блогера

Что известно о скандале с выездом Гонковского за границу

  • В январе по сети начала распространяться информация об отдыхе Андрея, вместе с женой Татьяной Пренткович и детьми, на Мальдивах.
  • Впоследствии выяснилось, что сначала мужчина пересек границу как волонтер, но потом принял решение поехать на отдых с семьей.
  • Блогер объяснил, что поездка не была запланированной. Все произошло из-за переноса благотворительного мероприятия в Польше. Воспользовавшись случаем, Гонковский решил присоединиться к семье и отдохнуть на Мальдивах.
  • Татьяна Пренткович поддержала мужа. Она заявила, что Андрей не нарушал никаких законов, выезжая за границу.
Автор: Влада Пономарьова