15-летний сын Андрея Джеджулы и Санты Димопулос живет за границей, но иногда приезжает к звездному отцу в Украину. На днях он не только посетил папу, но и побывал на полигоне.
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Андрей Джеджула был с сыном на учениях
Шоумен опубликовал в инстаграме кадры вместе с Даниэлем. Они были в специальной экипировке и проходили различные препятствия. Также звездный сын научился заряжать патронами оружие.
Военные учения с папой,
– написал Даниэль под роликом.
Андрей Джеджула с сыном прошел военную подготовку:
Поклонники поделились впечатлениями от совместных кадров отца и сына на полигоне:
- "Надеюсь, что ваш сын никогда не пойдет в армию!";
- "Сынуля серьезный воин";
- "Какие у нас соколы хорошие. Доброго и удачного вам дня из Одессы";
- "Даниэль очень приятный парень. И симпатичный и скромный и умный".
Прошлый приезд сына вызвал обсуждение
- Сын Андрея Джеджулы уже приезжал в Украину в конце прошлого года. Но когда он показался с отцом, шоумена раскритиковали. Пользователи высказали мнение, что детям во время войны лучше оставаться за границей.
- Однако Даниэль ответил возмущенным подписчикам и сказал, что сам захотел приехать. До этого он два года не был в Украине.