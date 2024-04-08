15-летний сын Андрея Джеджулы и Санты Димопулос живет за границей, но иногда приезжает к звездному отцу в Украину. На днях он не только посетил папу, но и побывал на полигоне.

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Андрей Джеджула был с сыном на учениях

Шоумен опубликовал в инстаграме кадры вместе с Даниэлем. Они были в специальной экипировке и проходили различные препятствия. Также звездный сын научился заряжать патронами оружие.

Военные учения с папой,

– написал Даниэль под роликом.

Андрей Джеджула с сыном прошел военную подготовку:

Поклонники поделились впечатлениями от совместных кадров отца и сына на полигоне:

"Надеюсь, что ваш сын никогда не пойдет в армию!";

"Сынуля серьезный воин";

"Какие у нас соколы хорошие. Доброго и удачного вам дня из Одессы";

"Даниэль очень приятный парень. И симпатичный и скромный и умный".

Прошлый приезд сына вызвал обсуждение