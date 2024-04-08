15-річний син Андрія Джеджули та Санти Дімопулос живе за кордоном, але інколи приїжджає до зіркового батька в Україну. Днями він не лише відвідав тата, але й побував на полігоні.

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Андрій Джеджула був з сином на навчаннях

Шоумен опублікував в інстаграмі кадри разом з Даніелем. Вони були у спеціальному екіпіруванні та проходили різні перешкоди. Також зірковий син навчився заряджати патронами зброю.

Військові навчання з татом,

– написав Даніель під роликом.

Андрій Джеджула з сином пройшов військовий вишкіл:

Шанувальники поділилися враженнями від спільних кадрів батька й сина на полігоні:

"Сподіваюсь, що ваш син ніколи не піде в армію!";

"Синуля серйозний воїн";

"Які з в нас соколи гарні. Доброго і вдалого вам дня з Одеси";

"Даніель дуже приємний хлопець. І симпатичний і скромний і розумний".

Минулий приїзд сина викликав обговорення