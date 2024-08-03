"Нет оправданий преступлению": дочь Анатолия Анатолича обокрали в Милане

Анатолий Анатолич рассказал о неприятном инциденте, случившемся с его дочерью. У нее украли телефон в Италии.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич поделился, что его дочери сейчас находятся в лагере за границей. Скоро они вернутся домой. Между тем на днях он пережил стресс, получив звонок от руководительницы группы девушек.

К слову Николас Карма ответил Анатоличу, который пошутил о переводе: "Сколько стоит ваш лук"

Оказалось, что у его дочери Алисы украли телефон во время экскурсии по Милану. Девочка была очень расстроена и просила прощения.

С Алисой я пошел говорить, она плачет. Девочка эмоциональная, как и все в этом возрасте, 13 лет. Я говорю: "Даже не думай переживать, успокойся. Телефон мы заблокируем и ты приедешь, мы тебе купим новый лучший,

– рассказал шоумен.

Ведущий добавил, что успокаивал дочь и подчеркивал, что она ни в чем не виновата. Главная причина этого ограбления – это сам преступник.

"В любом случае, если человек жертва, нет никаких оправданий, почему это украли. Говорил Алисе, чтобы она не переживала. Что это – просто вещь. Я уже испугался, что с вами что-то случилось... Нет оправданий преступлению. И точно не стоит себя наказывать", – добавил Анатолич.

Анатолий Анатолич об ограблении дочери: видео

Напомним, Анатолий Анатолич и его жена Юла воспитывают троих детей: двух дочерей Алису и Лолиту и сына Нила.