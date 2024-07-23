Она касалась вопроса блогера, который касается стоимости образа людей. Анатолич отметил, что одежду, в которую одет, ему выдали на телеканале, где он работает.

Интересно Мне не нравятся пи*ары, – на известного блогера Николаса Карму напали прямо в центре Львова

Вместо того чтобы ответить на вопрос Николаса, Анатолий пошутил относительно правильного перевода слова look на украинский язык. По словам ведущего, стоит говорить – "сколько стоит ваш лук". Впрочем, Карма не замедлил с ответом и заверил, что лук – это также оружие, из которого стреляют. В то же время Анатолич оценил креативность блогера.

К тому же звезды высказались относительно того, как изменился Львов за время полномасштабного вторжения. Анатолий подчеркнул, что большое количество граждан города сейчас защищает границы Украины.

Напоследок ведущий признался, что его дети очень хотят встретиться с блогером. Как отметил Анатолич, они являются сторонниками творчества Кармы.

Напомним, недавно Николас Карма попал в скандал. Дело в том, что героиня его нового видео, которое он уже удалил, поразила сеть стоимостью своего образа за почти полмиллиона евро. Визит блогера был якобы подарком на день рождения киевлянки Анны от ее друзей. Пользователей ошеломил факт того, как во время войны кому-то не стыдно щеголять дорогими драгоценностями.