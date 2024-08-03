Український ведучий Анатолій Анатоліч поділився, що його доньки зараз перебувають у таборі за кордоном. Скоро вони повернуться додому. Тим часом днями він пережив стрес, отримавши дзвінок від керівниці групи дівчат.

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Виявилося, що в його доньки Аліси вкрали телефон під час екскурсії по Мілану. Дівчинка була дуже засмучена і просила вибачення.

З Алісою я пішов говорити, вона плаче. Дівчинка емоційна, як і всі у цьому віці, 13 років. Я кажу: "Навіть не думай переживати, заспокойся. Телефон ми заблокуємо і ти приїдеш, ми тобі купимо новий кращий,

– розповів шоумен.

Ведучий додав, що заспокоював доньку і підкреслював, що вона ні в чому не винна. Головна причина цього пограбування – це сам злочинець.

"У будь-якому випадку, якщо людина жертва, немає ніяких виправдань, чому це вкрали. Говорив Алісі, щоб вона не переживала. Що це – просто річ. Я вже злякався, що з вами щось сталось… Немає виправдань злочину. І точно не варто себе карати", – додав Анатоліч.

Анатолій Анатоліч про пограбування доньки: відео

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч та його дружина Юла виховують трьох дітей: двох доньок Алісу й Лоліту та сина Ніла.