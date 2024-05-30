Самые тяжелые 5 лет твоей болезни, – старшая дочь Заворотнюк обратилась к покойной маме

Утром 30 мая стало известно, что из жизни ушла звезда российского ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк. Теперь на ее смерть отреагировала старшая дочь.

Отметим, что у покойной актрисы осталось трое детей: Анна, Майкл и Мила. Именно Анна, которая сейчас живет в Дубае, высказалась о печальном известии.

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Выяснилось, что о смерти матери девушка узнала по телефону. Ей позвонили среди ночи. Она подчеркнула, что тяжело переживает потерю и вспомнила об Анастасии теплыми словами и показала архивные фото российской актрисы.

Заливаю слезами телефон и не могу остановиться просматривать твои фотографии, мы обязательно еще встретимся. Эти самые тяжелые 5 лет твоей болезни позади и ты обрела покой, оберегай нас и веди своей невидимой тонкой рукой через всю жизнь. Люблю тебя, мой ангел,

– написала Анна.

Анна Заворотнюк отреагировала на смерть мамы / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о смерти Анастасии Заворотнюк