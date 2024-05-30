Самые тяжелые 5 лет твоей болезни, – старшая дочь Заворотнюк обратилась к покойной маме

30 мая 2024, 11:14
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Анна Заворотнюк

Утром 30 мая стало известно, что из жизни ушла звезда российского ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк. Теперь на ее смерть отреагировала старшая дочь.

Отметим, что у покойной актрисы осталось трое детей: Анна, Майкл и Мила. Именно Анна, которая сейчас живет в Дубае, высказалась о печальном известии.

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Выяснилось, что о смерти матери девушка узнала по телефону. Ей позвонили среди ночи. Она подчеркнула, что тяжело переживает потерю и вспомнила об Анастасии теплыми словами и показала архивные фото российской актрисы.

Заливаю слезами телефон и не могу остановиться просматривать твои фотографии, мы обязательно еще встретимся. Эти самые тяжелые 5 лет твоей болезни позади и ты обрела покой, оберегай нас и веди своей невидимой тонкой рукой через всю жизнь. Люблю тебя, мой ангел,
– написала Анна.

Анна Заворотнюк отреагировала на смерть мамы / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о смерти Анастасии Заворотнюк

  • Знаменитая актриса отошла в ночь на 30 мая на 54 году жизни.
  • Она умерла после длительной борьбы с глиобластомой – агрессивной формой раковой опухоли мозга.
  • В 2019 году Заворотнюк была госпитализирована с этим страшным диагнозом. С самого начала врачи скептически оценивали ее шансы на выздоровление. Один из онкологов год назад заявлял, что актрисе "осталось жить от силы месяц – два". Однако Анастасия прожила более года после этого прогноза.
  • Около месяца назад росСМИ сообщили, что состояние знаменитости резко ухудшилось и она впала в кому. Организм актрисы так и не смог преодолеть коварный недуг.
  • Детали о церемонии прощания с артисткой объявят вечером 30 мая.
Автор: Софія Хомишин