У актрисы был рак, поэтому она давно не выходила на публику. Около месяца назад российские СМИ сообщили, что Анастасия впала в кому.

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Что известно о смерти Анастасии Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" отошла в вечность в 53 года. У нее была опухоль в мозгу.

Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после длительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился за здоровье и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку,

– отметили на странице знаменитости.

В посте также добавили, что о месте и дате прощания сообщат вечером 30 мая.