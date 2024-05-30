Зауважимо, що в покійної актриси залишилося троє дітей: Анна, Майкл і Міла. Саме Анна, яка зараз мешкає в Дубаї, висловилась про сумну звістку.

До теми Знімалась у серіалі, який принижував українців: що відомо про покійну Анастасію Заворотнюк

З'ясувалося, що про смерть матері дівчина дізналася телефоном. Їй зателефонували серед ночі. Вона підкреслила, що важко переживає втрату і згадала про Анастасію теплими словами й показала архівні фото російської акторки.

Заливаю сльозами телефон і не можу зупинитися переглядати твої фотографії, ми обов'язково ще зустрінемось. Ці найважчі 5 років твоєї хвороби позаду і ти знайшла спокій, оберігай нас і веди своєю невидимою тонкою рукою через все життя. Люблю тебе, мій ангел,

– написала Анна.

Анна Заворотнюк відреагувала на смерть мами / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про смерть Анастасії Заворотнюк