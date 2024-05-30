Отметим, что у покойной актрисы осталось трое детей: Анна, Майкл и Мила. Именно Анна, которая сейчас живет в Дубае, высказалась о печальном известии.
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Выяснилось, что о смерти матери девушка узнала по телефону. Ей позвонили среди ночи. Она подчеркнула, что тяжело переживает потерю и вспомнила об Анастасии теплыми словами и показала архивные фото российской актрисы.
Заливаю слезами телефон и не могу остановиться просматривать твои фотографии, мы обязательно еще встретимся. Эти самые тяжелые 5 лет твоей болезни позади и ты обрела покой, оберегай нас и веди своей невидимой тонкой рукой через всю жизнь. Люблю тебя, мой ангел,
– написала Анна.
Анна Заворотнюк отреагировала на смерть мамы / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно о смерти Анастасии Заворотнюк
- Знаменитая актриса отошла в ночь на 30 мая на 54 году жизни.
- Она умерла после длительной борьбы с глиобластомой – агрессивной формой раковой опухоли мозга.
- В 2019 году Заворотнюк была госпитализирована с этим страшным диагнозом. С самого начала врачи скептически оценивали ее шансы на выздоровление. Один из онкологов год назад заявлял, что актрисе "осталось жить от силы месяц – два". Однако Анастасия прожила более года после этого прогноза.
- Около месяца назад росСМИ сообщили, что состояние знаменитости резко ухудшилось и она впала в кому. Организм актрисы так и не смог преодолеть коварный недуг.
- Детали о церемонии прощания с артисткой объявят вечером 30 мая.