Актриса сериала, где высмеивали украинцев, Анастасия Заворотнюк умерла в больнице. Причиной стало онкологическое заболевание.

Российские пропагандистские телеграм-каналы сообщают, что Анастасия Заворотнюк умерла еще вчера, 29 мая, передает Show 24. Это произошло вечером в больнице.

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Анастасия Заворотнюк провела последние недели жизни в больнице, поскольку ее состояние здоровья значительно ухудшилось. Она не смогла побороть рак мозга, который ей диагностировали 5 лет назад. Рядом с актрисой находился ее муж Павел Чернышев.

Российские СМИ пишут, что Анастасия Заворотнюк очень похудела. Она не могла передвигаться и была прикована к постели.

Актриса буквально усохла и не могла двигаться перед смертью. Мучилась от головной боли, которую можно было купировать только сильнейшими наркотическими обезболивающими,

– пишут в прессе.

Днем 29 мая врачи сообщили, что актриса плохо себя чувствует. К ней срочно прибыли дети и мать, которые в то время были в доме в Крекшино, коттеджном городке.

Что Анастасия Заворотнюк говорила об Украине

Анастасия Заворотнюк стала известной благодаря российскому ситкома "Моя прекрасная няня", где она сыграла няню Вику. Этот сериал навязывал украинцам чувство неполноценности и особенно оскорблял Мариуполь при каждом упоминании о городе.

Сама Заворотнюк не скрывала имперских взглядов и открыто поддерживала Путина. К тому же в сериале не раз звучали реплики с похвалой в адрес лидера Кремля.

Российская актриса никак не высказывалась о российско-украинской войне, но ее позиция очевидна по крайней мере из того, что она активно посещала Крым после его оккупации страной-агрессором. Дочь Заворотнюк называет себя "наполовину украинкой" и выступает за мир. Конечно же, ей не хватило смелости осудить террористические действия российских захватчиков.