Анастасия Приходько впервые за долгое время показала дочь и двух сыновей: редкие фото
Источник:Анастасия Приходько
Украинская певица Анастасия Приходько обычно воздерживается от публикации фотографий с мужем и детьми. В то же время на днях она поделилась редким снимком, на котором она позировала с сыновьями и дочкой.
Исполнительница выставила фотографию по случаю Дня матери. Интересно, что в этот день праздничный фотографиями делились и другие звезды. В частности, Наталья Денисенко, Руслана и многие другие.
Не пропустите В сопровождении Кулебы: Елена Зеленская впервые посетила Белград
Какое фото с детьми выставила Анастасия Приходько
На снимке певица позировала с сыновьями и дочкой, обнявшись. Исполнительница нежно держала Луку на руках, а Гордей и Нана расположились по обе стороны.
Мои дети – это мое главное достижение, мое сокровище, моя энергия, моя сила, мое продолжение рода,
– подчеркнула артистка.
Что известно о детях Анастасии Приходько
- У певицы трое детей – Нана, которой 14 лет от первого брака, и двое сыновей от нынешнего мужа. Среднему ребенку, Гордею, 8 лет, а самому младшему, Луке, всего 3 года.
- Отметим, что фото, которое знаменитость запостила в День матери, было сделано, когда дети были младше.
- Недавно Анастасия с мужем, сыновьями и дочерью переехала из загородного дома в Киев. Она считает, что жизнь в столице обеспечит более безопасную среду для детей.