Анастасия Приходько впервые за долгое время показала дочь и двух сыновей: редкие фото

Украинская певица Анастасия Приходько обычно воздерживается от публикации фотографий с мужем и детьми. В то же время на днях она поделилась редким снимком, на котором она позировала с сыновьями и дочкой.

Исполнительница выставила фотографию по случаю Дня матери. Интересно, что в этот день праздничный фотографиями делились и другие звезды. В частности, Наталья Денисенко, Руслана и многие другие.

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Какое фото с детьми выставила Анастасия Приходько

На снимке певица позировала с сыновьями и дочкой, обнявшись. Исполнительница нежно держала Луку на руках, а Гордей и Нана расположились по обе стороны.

Мои дети – это мое главное достижение, мое сокровище, моя энергия, моя сила, мое продолжение рода,

– подчеркнула артистка.

Что известно о детях Анастасии Приходько