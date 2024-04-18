На концерте Анастасии Приходько снова произошла беда: "Что ни день, то приключения"

Певица Анастасия Приходько сообщила, что во время ее концерта снова произошел неприятный инцидент. Это уже не первая печальная новость, которой артистка делилась во время гастролей "Холодно".

Всего несколько дней назад исполнительница рассказывала, что попала в ДТП по дороге на концерт в городе Чернобай. К счастью, пострадал только автомобиль, который пришлось эвакуировать, певица обошлась без травм.

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Что снова произошло на концерте Приходько

17 апреля Приходько выступала в Чигирине. Однако и там не обошлось без инцидентов. Прямо во время концерта взорвался прожектор. К счастью, обошлось без пострадавших.

У меня во время концерта взорвался прожектор. Что ни день, то какие-то приключения. Надо в церковь! Спасибо, Чигирин, за поддержку!

– сообщила исполнительница в инстаграм-сторис.



Приходько о концерте / Скриншот инстаграм-сторис певицы

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