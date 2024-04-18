Средства, собранные во время трансляции, будут распределены между "Азовом" и пострадавшими во время удара по Чернигову 17 апреля. Этот дуэт не только сделал из премьеры причину для донатов, но и установил рекорд на украинском Twitch – более 50 тысяч зрителей в прямом эфире.

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Премьера песни состоялась в прямом эфире Twitch, который провели 17 апреля в 23:00 по киевскому времени. Во время трансляции планировали собирать средства "Азову" на FPV, однако после ракетного удара по Чернигову, который состоялся утром того же дня, решили поровну разделить собранные средства между "Азовом" и пострадавшими в этой трагедии. И даже после эфира донаты продолжали поступать на банк. Поэтому, общая сумма, которую удалось собрать на время публикации материала – 5 611 662 гривны.

Вы еще можете присоединиться к сбору. Банка будет активна до 12:00.



Лебига и Дорофеева собрали более 5 миллионов / Скриншот

О чем трек Дорофеевой и Лебиги

Лирически-ироничный хит "А я все плакала" Дорофеева и Лебига написали вместе с Иваном Клименко. В нем подняли важную и очень актуальную тему – невероятное количество хейта в интернете. Многие люди забывают, что то, что они пишут, порой очень жестко влияет на людей, которые это читают. Ссорятся между собой, обращают внимание на всевозможные мелочи, ищут, за что бы зацепиться.

Авторы стремятся, чтобы этот трек стал напоминанием о том, что лучше в сети обнимать и поддерживать друг друга, чем продолжать выбрасывать обиды и злость.

DOROFEEVA & LEBIGA – "А я все плакала": смотрите видео онлайн

Всю ночь трек разрывал музыкальные платформы, а утром 18 апреля состоялась премьера клипа на ютубе, которая, вероятнее всего, тоже совсем скоро вырвется в тренды.