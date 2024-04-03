Очень тяжело, – Анастасия Приходько впервые призналась, почему вывезла детей из Киевской области

Украинская певица Анастасия Приходько является мамой троих детей, которых воспитывает вместе со своим мужем Александром. Женщина откровенно объяснила, почему ее дети больше не живут в Киевской области.

Это решение далось Приходько сложно, однако она понимает, что так будет лучше. По словам Анастасии, ей так спокойнее.

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Почему дети Приходько не живут в Киевской области

Звезда вместе со своим мужем решила вывезти детей из загородного дома в Киев. Причиной переезда стали тревоги в области. Как считает Анастасия, жизнь в столице будет способствовать безопасности ее детей. Более того, женщине так будет спокойнее, поскольку в Киеве всегда есть рядом метро, которое можно использовать как укрытие. Так, это облегчило жизнь Приходько и ее мужу.

Мы отвезли детей. Они в Киеве, но не буду говорить где. Постоянно ездим, сегодня поедем сами домой, но детки должны быть в безопасных местах, потому что сейчас очень сильно напряженная ситуация. Мы с мужем более мобильные, но когда нам надо собрать троих детей, то это очень трудно. И работать, и ездить в метро и не спать – это сложно,

– призналась певица.

Анастасия Приходько о переезде детей в Киев: смотрите видео онлайн

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