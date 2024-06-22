Впервые за долгое время: Анастасия Приходько растрогала новым фото 3-летнего сына

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась фрагментом прогулки со своим младшим сыном Лукой. Артистка также порадовала поклонников редкой фотографией ребенка.

Исполнительница обычно редко показывает поклонникам фото своего мужа и детей. Однако, недавно она сделала исключение и по случаю Дня отца опубликовала кадр с любимым.

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Анастасия растрогала поклонников семейным контентом. В своих соцсетях она выложила фотографию, на которой предстала вместе с 3-летним сыном Лукой. Мальчик был одет в белую футболку, голубые штаны и камуфляжную кепку. В то же время звездная мама выбрала для себя розовую футболку и черные леггинсы.

На фото сын Приходько внимательно смотрит на велосипед и тянется к нему рукой. Артистка, сидя на транспортном средстве, с любовью смотрит на ребенка.

К тому же исполнительница посвятила пост, в котором выразила любовь детям.

Дети – это счастье, дети – это радость. Дети – наше все! С ними мы понимаем, что такое настоящее счастье. А счастье, непременно существует. Я очень хорошо его знаю: его смех, цвет его глаз, размер ножки. И они каждый день называют меня мамой! Это мои дети, которых я очень люблю!

– призналась Приходько.

Что известно о детях Анастасии Приходько