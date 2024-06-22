Исполнительница обычно редко показывает поклонникам фото своего мужа и детей. Однако, недавно она сделала исключение и по случаю Дня отца опубликовала кадр с любимым.
Интересно Исцелил жизнь, – Инна Мирошниченко показала, как изменился ее приемный сын за год в семье
Анастасия растрогала поклонников семейным контентом. В своих соцсетях она выложила фотографию, на которой предстала вместе с 3-летним сыном Лукой. Мальчик был одет в белую футболку, голубые штаны и камуфляжную кепку. В то же время звездная мама выбрала для себя розовую футболку и черные леггинсы.
На фото сын Приходько внимательно смотрит на велосипед и тянется к нему рукой. Артистка, сидя на транспортном средстве, с любовью смотрит на ребенка.
К тому же исполнительница посвятила пост, в котором выразила любовь детям.
Дети – это счастье, дети – это радость. Дети – наше все! С ними мы понимаем, что такое настоящее счастье. А счастье, непременно существует. Я очень хорошо его знаю: его смех, цвет его глаз, размер ножки. И они каждый день называют меня мамой! Это мои дети, которых я очень люблю!
– призналась Приходько.
Что известно о детях Анастасии Приходько
- Артистка имеет троих детей. В 2010 году она родила дочь Нану от первого брака с абхазским бизнесменом. Однако, через три года супруги развелись.
- Впоследствии певица вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал мужчина, по имени Александр, с которым исполнительница познакомилась еще в школьные годы. В 2015 году у пары появился сын Гордей.
- Спустя 6 лет супруги стали родителями в третий раз. У них родился сын Лука.
- В то же время недавно Анастасия с мужем, сыновьями и дочкой переехала из загородного дома в Киев. Она считает, что жизнь в столице обеспечит более безопасную среду для детей.