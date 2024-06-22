Виконавиця зазвичай рідко показує прихильникам фото свого чоловіка та дітей. Однак, нещодавно вона зробила виняток і з нагоди Дня батька опублікувала кадр з коханим.

Цікаво Зцілив життя, – Інна Мірошниченко показала, як змінився її названий син за рік у родині

Анастасія зворушила прихильників сімейним контентом. У своїх соцмережах вона виклала світлину, на якій постала разом з 3-річним сином Лукою. Хлопчик був вбраний у білу футболку, блакитні штани та камуфляжну кепку. Водночас зіркова матуся обрала для себе рожеву футболку та чорні легінси.

На фото син Приходько уважно дивиться на велосипед і тягнеться до нього рукою. Артистка, сидячи на транспортному засобі, з любов'ю дивиться на дитину.

До того ж виконавиця присвятила пост дітям, в якому висловила кохання до них.

Діти – це щастя, діти – це радість. Діти – наше все! З ними ми розуміємо, що таке справжнє щастя. А щастя, неодмінно існує. Я дуже добре його знаю: його сміх, колір його очей, розмір ніжки. І вони щодня називають мене мамою! Це мої діти, яких я дуже люблю!

– зізналася Приходько.

Що відомо про дітей Анастасії Приходько