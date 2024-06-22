Виконавиця зазвичай рідко показує прихильникам фото свого чоловіка та дітей. Однак, нещодавно вона зробила виняток і з нагоди Дня батька опублікувала кадр з коханим.
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Анастасія зворушила прихильників сімейним контентом. У своїх соцмережах вона виклала світлину, на якій постала разом з 3-річним сином Лукою. Хлопчик був вбраний у білу футболку, блакитні штани та камуфляжну кепку. Водночас зіркова матуся обрала для себе рожеву футболку та чорні легінси.
На фото син Приходько уважно дивиться на велосипед і тягнеться до нього рукою. Артистка, сидячи на транспортному засобі, з любов'ю дивиться на дитину.
До того ж виконавиця присвятила пост дітям, в якому висловила кохання до них.
Діти – це щастя, діти – це радість. Діти – наше все! З ними ми розуміємо, що таке справжнє щастя. А щастя, неодмінно існує. Я дуже добре його знаю: його сміх, колір його очей, розмір ніжки. І вони щодня називають мене мамою! Це мої діти, яких я дуже люблю!
– зізналася Приходько.
Що відомо про дітей Анастасії Приходько
- Артистка має трьох дітей. У 2010 році вона народила доньку Нану від першого шлюбу з абхазьким бізнесменом. Однак, через три роки подружжя розлучилося.
- Згодом співачка одружилася вдруге. Її обранцем став чоловік, на ім'я Олександр, з яким виконавиця познайомилася ще у шкільні роки. У 2015 році у пари з'явився син Гордій.
- Через 6 років подружжя стало батьками втретє. У них народився син Лука.
- Водночас нещодавно Анастасія з чоловіком, синами й донькою переїхала з заміського будинку до Києва. Вона вважає, що життя в столиці забезпечить безпечніше середовище для дітей.