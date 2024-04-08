Через месяц после разрыва: Цимбалару показалась вместе с бывшим мужем в военной форме
8 апреля 2024, 19:00Читати новину українською
Источник:Анастасия Цимбалару
Украинские актеры Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов в марте объявили о разрыве. В то же время сейчас женщина поделилась совместным фото с экс-супругом.
Интересно, что оба артиста на этой фотографии позировали в военной форме. Кроме того, вместе они выглядели счастливыми.
Вас также может заинтересовать Получила российский паспорт и жалеет маму в Одессе: чем сейчас занимается Регина Тодоренко
Какое фото опубликовала Анастасия Цимбалару
Актриса поделилась фотографией, на которой она и Бакланов одеты в военную форму. Оказывается, что экс-обранцы играют в одной пьесе, а фотография была сделана в гримерке перед их выступлением.
Анастасия Цимбалару с бывшим мужем / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно об отношениях Анастасии и Григория
- Оба актера являются выпускникам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
- Сначала им было трудно поладить друг с другом, однако со временем они подружились, а через четыре года начали встречаться.
- В 2021 году Григорий и Анастасия связали себя узами брака, но уже в 2024 году их история любви подошла к своему завершению. 12 марта актеры объявили о разводе.