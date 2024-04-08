Через месяц после разрыва: Цимбалару показалась вместе с бывшим мужем в военной форме

Украинские актеры Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов в марте объявили о разрыве. В то же время сейчас женщина поделилась совместным фото с экс-супругом.

Интересно, что оба артиста на этой фотографии позировали в военной форме. Кроме того, вместе они выглядели счастливыми.

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Какое фото опубликовала Анастасия Цимбалару

Актриса поделилась фотографией, на которой она и Бакланов одеты в военную форму. Оказывается, что экс-обранцы играют в одной пьесе, а фотография была сделана в гримерке перед их выступлением.



Анастасия Цимбалару с бывшим мужем / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно об отношениях Анастасии и Григория