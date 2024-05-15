Alyona Alyona разъяснила инцидент со штрафом на Евровидении-2024

В сети активно обсуждают заявление Alyona Alyona о том, что из-за футболок с надписью Free Azovstal Defenders команде пришлось заплатить штраф. Впрочем, выяснилось, что рэперша допустила ошибку, когда рассказывала об этом.

Поэтому, теперь она все объяснила. Певица отметила, что в посте ее команда написала искаженную информацию.

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Что alyona alyona сказала о штрафе на Евровидении-2024

Рэперша рассказала, что в ее посте была неправильно подана информация и Алена понимает свою публичную ответственность за этот инцидент.

В команде менеджмента артиста работает более 20 человек. Иногда при донесении информации от одного из членов команды к другому информация искажается, что влечет за собой публичную ответственность. Такая ошибка произошла сегодня,

– отметила артистка.

Заметим, что теперь в посте alyona alyona нет упоминаний о финансовом штрафе.



Alyona Alyona высказалась о штрафе на Евровидении-2024 / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что этому предшествовало