Alyona Alyona разъяснила инцидент со штрафом на Евровидении-2024
Источник:Alyona Alyona
В сети активно обсуждают заявление Alyona Alyona о том, что из-за футболок с надписью Free Azovstal Defenders команде пришлось заплатить штраф. Впрочем, выяснилось, что рэперша допустила ошибку, когда рассказывала об этом.
Поэтому, теперь она все объяснила. Певица отметила, что в посте ее команда написала искаженную информацию.
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Что alyona alyona сказала о штрафе на Евровидении-2024
Рэперша рассказала, что в ее посте была неправильно подана информация и Алена понимает свою публичную ответственность за этот инцидент.
В команде менеджмента артиста работает более 20 человек. Иногда при донесении информации от одного из членов команды к другому информация искажается, что влечет за собой публичную ответственность. Такая ошибка произошла сегодня,
– отметила артистка.
Заметим, что теперь в посте alyona alyona нет упоминаний о финансовом штрафе.
Alyona Alyona высказалась о штрафе на Евровидении-2024 / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что этому предшествовало
- На финале Евровидения-2024 украинская команда сделала заявление, появившись в футболках с надписью Free Azovstal Defenders.
- Перед входом в зал делегация надела дополнительную одежду, чтобы футболок с призывом освободить пленных азовцев не было видно во время проверки. В то же время, когда в прямом эфире навели камеру на украинцев, они быстро раскрылись.
- Alyona Alyona заявила, что за свои действия команда получила только финансовый штраф.
- В то же время Общественное, которое обеспечивает участие представителей Украины на международном песенном конкурсе, опровергло эту информацию. Несмотря на это телерадиокомпания отметила, что Европейский вещательный союз действительно имеет право применять санкции в случае нарушения правил конкурса.