Евровидение-2024: стало известно под каким номером выступят alyona alyona и Jerry Heil

Долгожданный песенный конкурс состоится в Мальме. Представительницы Украины споют на сцене в первом полуфинале уже 7 мая. В то же время теперь организаторы объявили порядковые номера участников.

Оказывается всего 7 мая сцену зажгут 18 представителей разных стран. Первой выступит исполнительница из Кипра Силия Капсис с композицией Liar.

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Под каким номером выступят alyona alyona и Jerry Heil

Украинские певицы 7 мая исполнят трек Teresa & Maria. Они будут выступать в первом полуфинале под номером 5. Перед дуэтом на сцену также выйдут представители Кипра, Сербии, Литвы, Ирландии и Соединенного Королевства.

Что известно о Евровидении-2024

Международный песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме. Победителя объявят 11 мая в гранд-финале.

Швеция уже активно готовится к Евровидению. В частности, в Мальме монтируют сцены, работают над программами для гостей и музыкальными сюрпризами.

Билеты на песенный конкурс уже поступили в продажу, их цена начинается от 145 шведских крон (примерно 510 гривен) и достигает 3 795 шведских крон (почти 13,5 тысяч гривен). Также доступны VIP-пакеты, цена которых вдвое превышает стандартную стоимость.

По ставкам букмекеров сейчас больше всего шансов на победу имеет Хорватия с песней Rim Tim Tagi Dim. Вторую позицию занимает итальянская певица Анджелина Манго, а тройку лидеров закрывают представительницы из Украины.

Страны Большой пятерки: Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, и прошлогодняя победительница Швеция, появятся на сцене во время обоих полуфиналов, однако они не имеют порядковых номеров, потому что автоматически проходят в финал песенного конкурса.