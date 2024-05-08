Жеребьевка финалистов Евровидения-2024: когда выступит Украина

После окончания первого полуфинала Евровидения-2024 десять участников, которые прошли в финал конкурса, узнали порядок своих выступлений 11 мая. В то же время представительницы Украины тоже приняли участие в жеребьевке.

alyona alyona и Jerry Heil были поражены своим выбором. Девушки смогли получить самый желанный для себя вариант.

Интересно alyona alyona и Jerry Heil прошли в финал Евровидения-2024: выступление, что пробирает до мурашек

Когда украинский дуэт будет выступать в финале Евровидения-2024

Артистки вытащили бумажку с надписью "Выбор продюсера", который означает, что организаторы конкурса сами будут определять порядковый номер выступления участниц. Такое нововведение должно сбалансировать гранд-финал, чтобы не было подряд энергичных или лирических номеров.



alyona alyona и Jerry Heil вытащили "Выбор продюсера" / Скриншот с видео

В то же время "Выбор продюсера" поможет предотвратить возникновение ситуаций, когда все фавориты конкурса будут выступать подряд. К тому же это нововведение обусловлено сложностью быстро передвигать декорации участников Евровидения.

Примерный порядок выступлений в гранд-финале

Первая половина – Ирландия, Литва и Люксембург.

Вторая половина – Кипр, Словения и Финляндия.

В то же время Украина, Сербия, Хорватия и Португалия могут появиться как в первой, так и во второй части шоу через "Выбор продюсера".

Что известно о выступлении украинского дуэта в полуфинале