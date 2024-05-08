Жеребьевка финалистов Евровидения-2024: когда выступит Украина

8 мая 2024, 10:50
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Источник:

eurovision.tv

После окончания первого полуфинала Евровидения-2024 десять участников, которые прошли в финал конкурса, узнали порядок своих выступлений 11 мая. В то же время представительницы Украины тоже приняли участие в жеребьевке.

alyona alyona и Jerry Heil были поражены своим выбором. Девушки смогли получить самый желанный для себя вариант.

Интересно alyona alyona и Jerry Heil прошли в финал Евровидения-2024: выступление, что пробирает до мурашек

Когда украинский дуэт будет выступать в финале Евровидения-2024

Артистки вытащили бумажку с надписью "Выбор продюсера", который означает, что организаторы конкурса сами будут определять порядковый номер выступления участниц. Такое нововведение должно сбалансировать гранд-финал, чтобы не было подряд энергичных или лирических номеров.


alyona alyona и Jerry Heil вытащили "Выбор продюсера" / Скриншот с видео

В то же время "Выбор продюсера" поможет предотвратить возникновение ситуаций, когда все фавориты конкурса будут выступать подряд. К тому же это нововведение обусловлено сложностью быстро передвигать декорации участников Евровидения.

Примерный порядок выступлений в гранд-финале

  • Первая половина – Ирландия, Литва и Люксембург.
  • Вторая половина – Кипр, Словения и Финляндия.
  • В то же время Украина, Сербия, Хорватия и Португалия могут появиться как в первой, так и во второй части шоу через "Выбор продюсера".

Что известно о выступлении украинского дуэта в полуфинале

  • Девушки исполнили песню Teresa&Maria, который вдохновлен силой украинских женщин.
  • Номер для Евровидения поставила известный режиссер Таня Муиньо. Это было гармоничное и одновременно эффектное сочетание визуальных деталей с вокалом девушек.
  • Jerry Heil во время выступления поднималась по горе, будто преодолевая препятствия, а после этого alyona alyona зачитала эмоциональный рэп.
  • В конце номера артистки поблагодарили Европу за поддержку.
Автор: Влада Пономарьова