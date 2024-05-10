Нуждаемся в поддержке,–alyona alyona и Jerry Heil рассказали, как готовятся к финалу Евровидения
Источник:ИВЛ
11 мая, в субботу, alyona alyona и Jerry Heil будут выступать в финале Евровидения-2024 под номером 2. Артистки поделились, как проходит подготовка к предстоящему выступлению.
К тому же недавно режиссер Таню Муиньо, которая поставила номер украинскому дуэту, отреагировала на стартовое выступление девушек в финале. По ее мнению, это "смертельная позиция".
Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024
Как украинский дуэт готовится к финалу Евровидения-2024
По словам Алены и Яны, они плодотворно готовятся к финалу нынешнего Евровидения. В то же время участницы наблюдают за реакцией иностранной публики на песню Teresa&Maria. Артисткам очень приятно видеть то, что их конкурсный трек находится в чартах многих стран Европы.
Очень стараемся достойно выступить в финале. В то же время следим за тем, как воспринимают европейцы нашу песню. Для нас честь быть во всех чартах,
– признались исполнительницы.
К тому же артистки отметили о важности поддержки их композиции еврофанами. Уже совсем скоро девушки будут выступать с Teresa & Maria в гранд-финале конкурса, поэтому они нуждаются в помощи в виде голоса зрителей.
Идея нашей песни о единстве мира, какой сильный мы народ, как стоим и нуждаемся в поддержке. Только тогда мы сможем достучаться до людей. Без поддержки это бы не работало,
– поделились Алена с Яной.
Украинский дуэт о подготовке к финалу Евровидения: смотрите видео онлайн
Что известно о финале Евровидения-2024
- Он состоится, в субботу, 11 мая. В этот день станет известно имя победителя Евровидения-2024.
- Лидером букмекеров сейчас является представитель Хорватии – Baby Lasagna. Именно он может получить заветный кубок. Второе место прогнозируют представительницы Израиля – Эден Голан. Третье место может занять Швейцария. В то же время Украина пока занимает шестое звено, по прогнозам букмекеров.
- Прямой эфир начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию Евровидения-2024 можно просматривать на нескольких платформах: телеканал и сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Евровидение Украина".