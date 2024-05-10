11 мая в финале еще раз представят свои песни 26 стран. Уже совсем скоро зрители узнают имя победителя нынешнего Евровидения.

Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

Как отреагировала Муиньо на порядковый номер выступления дуэта

Постановщица номера alyona alyona и Jerry Heil выразила искреннее удивление стартовому выступлению представительниц Украины. Украинский дуэт после участия в первом полуфинале на жеребьевке вытащил бумажку с надписью "Выбор продюсеров".

Это означает, что организаторы конкурса будут решать в какой части финала будут выступать участники. Впрочем, продюсеры выбрали для девушек 2 место, чем была ошеломлена Таню.

Пятно смерти от команды Евровидения. Приятно,

– отметила режиссер.



Реакция Муиньо на стартовый номер украинского дуэта / Скриншот из инстаграмм-сторис

В течение последних 15 лет страны, которые выходили на сцену вторыми, почти не были лидерами конкурса. Так, только один раз в 2011 году участнику удалось войти в десятку лучших.

2023 – 23 место;

2022 – 18 место;

2021 – 21 место;

2019 – 17 место;

2018 – 23 место;

2017 – 22 место;

2016 – 25 место;

2015 – 25 место;

2014 – 16 место;

2013 – 22 место;

2012 – 24 место;

2011 – 6 место;

2010 – 15 место;

2009 – 16 место.

Как голосовать в финале Евровидения-2024

В гранд-финале голосование будет стартовать перед выходом на сцену первого участника. Поэтому зрители будут иметь больше времени, чтобы отдать балл за своего фаворита.

приложение Eurovision Song Contest для Android или iOS;

SMS на номер 7576 с порядковым номером соответствующего выступления.

К тому же в этом году в правилах голосования произошли еще определенные изменения. Так, теперь даже зрители стран, которые не участвуют в конкурсе, смогут отдать балл за фаворита в рамках блока "Остальной мир".