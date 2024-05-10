К тому же недавно режиссер Таню Муиньо, которая поставила номер украинскому дуэту, отреагировала на стартовое выступление девушек в финале. По ее мнению, это "смертельная позиция".

Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

Как украинский дуэт готовится к финалу Евровидения-2024

По словам Алены и Яны, они плодотворно готовятся к финалу нынешнего Евровидения. В то же время участницы наблюдают за реакцией иностранной публики на песню Teresa&Maria. Артисткам очень приятно видеть то, что их конкурсный трек находится в чартах многих стран Европы.

Очень стараемся достойно выступить в финале. В то же время следим за тем, как воспринимают европейцы нашу песню. Для нас честь быть во всех чартах,

– признались исполнительницы.

К тому же артистки отметили о важности поддержки их композиции еврофанами. Уже совсем скоро девушки будут выступать с Teresa & Maria в гранд-финале конкурса, поэтому они нуждаются в помощи в виде голоса зрителей.

Идея нашей песни о единстве мира, какой сильный мы народ, как стоим и нуждаемся в поддержке. Только тогда мы сможем достучаться до людей. Без поддержки это бы не работало,

– поделились Алена с Яной.

Украинский дуэт о подготовке к финалу Евровидения: смотрите видео онлайн

Что известно о финале Евровидения-2024