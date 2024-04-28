Перед важной репетицией к Евровидению: alyona alyona испугала фанов ухудшением самочувствия

alyona alyona и Jerry Heil уже провели первую репетицию в Швеции, где вскоре пройдет долгожданное Евровидение-2024. Впрочем, самочувствие реперки перед прогоном номера было не из лучших.

Выяснилось, что Алену подвел голос. Несмотря на это, она вышла на сцену, где с Яной спела Teresa&Maria.

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Что известно о самочувствии alyona alyona перед репетицией

Артистка отметила, что стресс и дорога, которая длилась около 26 часов, негативно повлияли на ее голос, из-за чего он стал хриплым.

Я охрипла. Верите ли вы в психосоматику? В то, что на нервной почве организм может что-то делать такое, чего очень сильно вы боитесь, чтобы он это делал?,

– поинтересовалась исполнительница.



alyona alyona рассказала о самочувствии перед первой репетицией к Евровидению / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы

Впоследствии певица поделилась, что большинство ее подписчиков верят в психосоматику. В то же время, несмотря на ухудшение самочувствия, артистка выступила на сцене Евровидения-2024 в Мальме.

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