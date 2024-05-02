alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

После проигрыша на предыдущем Нацотборе Jerry Heil отказывалась снова подаваться на Евровидение. Но в тандеме с подругой Alyona Alyona решила снова попробовать и это оказалось успешно. Что известно об артистках – узнавайте дальше.

Show 24 расскажет о представительницах Украины на музыкальном конкурсе – alyona alyona й Jerry Heil. Хотя на Евровидение они подались вместе, каждая из них является отдельной личностью со своими взлетами и падениями.

Интересно Вторая репетиция в Мальме: alyona alyona и Jerry Heil показали, как сменили образы для Евровидения

Что известно о Jerry Heil

Певица Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родом из Василькова Киевской области. История ее псевдонима довольно забавная: в свое время она зарегистрировалась в социальной сети как Jerry Mouse, а впоследствии изменила Mouse на первую американскую фамилию, которая попалась ей в интернете.

Jerry Heil с 2012 года исполняла каверы и песни, перепевала хиты украинских и иностранных артистов. В 2018 году она приняла участие в "Х-Факторе", но покинула шоу на втором этапе. В следующем году Jerry Heil презентует трек "Охрана, отмена", который стал хитом.

Jerry Heil – "Охрана, отмена": смотрите видео онлайн

Jerry Heil дважды участвовала в Национальном отборе на Евровидении:

в 2020 она хотела представить Украину с англоязычной песней Vegan, но получила самые низкие баллы в финале.

в 2023 Jerry Heil второй раз попробовала свои силы с песней When God Shut the Door, но заняла третье место.

Уже в 2024 году певица пришла на конкурс в тандеме с alyona alyona: их дуэт стал победным.

Чем известна alyona alyona

alyona alyona (Алена Савраненко) родилась в городке Капитановка, позже ее семья переехала в Барышевку. До увлечения рэпом она перепробовала немало профессий, хотя больше всего ее помнят как воспитательницу в детском саду в Барышевке.

В 2018 году вышел первый клип alyona alyona "Рибки", который за месяц собрал миллион просмотров. Следующие релизы также были очень успешными, американский Vogue в статье назвал ее самой неожиданной звездой рэпа.

alyona alyona – "Рибки": смотрите видео онлайн

В 2020 Алена вместе с Иваном Клименко запустила музыкальный лейбл ENKO, который является одним из самых масштабных в Украине. alyona alyona является лауреатом многих музыкальных премий в Украине и Европе, а в The New York Times ее сравнили с Азалией Бэнкс.

Как сложился творческий тандем alyona alyona и Jerry Heil

Артистки начали сотрудничать благодаря случаю, когда оба оказались на студии у Ивана Клименко. Они вместе гастролировали по Европе, собирали средства на нужды страны и военных, создали несколько хитов и EP Dai Boh, к которому привлекли европейских исполнителей.

Мы – две отдельные личности с совершенно разными взглядами на жизнь, но когда мы встречаемся, то образуется магия. Вместе мы сделали и получили многое, но главное – это отзыв нашего слушателя о том, что наши совместные тексты и песни вдохновляют жить и надолго селятся в сердцах,

– делились артистки.

Песня для Евровидения

alyona alyona и Jerry Heil для отбора презентовали трек Teresa & Maria – это песня, которую тогда больше всего обсуждали в сети.

alyona alyona​​​​​​​ и Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн

Одни восхищаются треком, иностранцы пишут множество комментариев с поддержкой, другие же упрекнули певиц за упоминание о матери Терезе, которую критиковали за своеобразные методы лечения, культ страдания и тому подобное. Финалистки отвечали хейтерам по этому поводу: Алена и Яна говорят, что использовали личность матери Терезы как образ.

Я хочу подчеркнуть, что мы не поем о матери Терезе, она использована в этом припеве, как символ. Как и Дева Мария,

– подчеркнула Jerry Heil.

Через бешеную поддержку и огромное количество голосов дуэт победил в Национальном отборе на Евровидение. Таким образом девушки стали готовиться к главному выступлению в Мальме. alyona alyona и Jerry Heil будут выступать в первом полуфинале, что состоится 7 мая. В конце станет известно, смогут ли украинские артистки пробраться в финал музыкального конкурса. По состоянию на 2 мая букмекеры предсказывают дуэту 4 место.