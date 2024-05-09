alyona alyona и Jerry Heil поразили феерическим номером в первом полуфинале Евровидения-2024 и прошли в финал. Артистки выступили с песней Teresa & Maria под номером 5, постановщицей стала Таню Муиньо.

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Чувствуют ли артистки поддержку Украины

Jerry Heil заверила, что очень сильно чувствует поддержку украинцев. Этой энергией она с alyona alyona заряжалась перед выходом на сцену.

Мы проговорили, что сейчас на нас смотрит вся Украина. Сейчас все эти люди, их поддержка, каждый украинский человек, и женщина, и дева стоят у нас за спиной. И вся их сила, и вся их вера и надежда на победу и все их молитвы – сейчас с нами! И я даже перед выходом на сцену проговорила себе, уже стоя на сцене, что это я делаю за Украину,

– подчеркнула артистка.



Jerry Heil / Фото пресс-службы

alyona alyona согласилась с партнершей и добавила, что вся команда, все дизайнеры и постановщики, бренды, образуют бешеную синергию.

Хейт и травмы alyona alyona и Jerry Heil

Jerry Heil считает, что выступление состоялось так, как планировали высшие силы. К тому же иностранцы в соцсетях пишут о том, что песня Teresa & Maria чувствуется как молитва.

Было очень эмоционально, мы с Аленой пережили очень много моментов, которые могли бы нас напугать перед этим, но мы это прожили и вышли на сцену и еще раз перепрожили эту песню. С болью – я ударилась коленом, Алена перед этим упала,

– вспомнила Jerry Heil.

Напоминаем, Jerry Heil травмировала колено во время выступления в первом полуфинале. Она с экспрессией упала на колени, не рассчитав наклон горы, по которой поднималась. Тогда как alyona alyona споткнулась через кольчугу во время репетиции.

По поводу хейта alyona alyona говорит, что она и Яна умеют видеть хорошее среди всего плохого. Иначе они бы утонули в чужом негативе. Для звезд также важно мнение их родителей.

"Для нас большая честь представлять Украину и мы делаем все возможное, чтобы достойно ее представить", – добавила рэперша.



alyona alyona / Фото пресс-службы

Какой была атмосфера на бэкстейдже

alyona alyona поделилась, что видит Евровидение не как соревнование, а как летний лагерь. Все поют, поддерживают друг друга, смеются, обмениваются мерчем, снимают видео, шутят и проводят репетиции.

А в зале люди просто взрывались. Вы можете еще раз пересмотреть наше выступление с Яной и написать в комментариях на ютубе, заметили ли вы, когда люди кричали. Сколько раз они кричали во время выступления, с какой громкостью. Для нас это – самый большой показатель,

– подчеркнула рэперша.

Выступление alyona alyona и Jerry Heil: смотрите видео онлайн

Ожидаем финальное выступление представительниц Украины в субботу, 11 мая.