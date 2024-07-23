Мне стыдно, – Алла Кудлай резко отреагировала на вопрос о своей пенсии

Народная артистка Алла Кудлай не проводит больших концертов, хотя имеет богатый репертуар. Она рассказала, что причиной этому является малая пенсия.

Алла Кудлай призналась, что не может позволить себе концерт на больших площадках вроде Дворца Спорта. Его аренда стоит немалых денег, а у певицы небольшая пенсия.

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"Вроде бы более 800 тысяч гривен нужно заплатить за одну только аренду. При моей пенсии, я стесняюсь об этом говорить... У меня огромный стаж работы, а такая пенсия, что стыдно говорить. Поэтому пока что из-за нехватки денег я не провожу таких концертов, даже в Октябрьском дворце. Там меньше, конечно, примерно 180 тысяч гривен", – поделилась Алла Кудлай.

Алина Доротюк поинтересовалась у народной артистки, какая сумма ее пенсии и есть ли у нее надбавки. Ведь исполнительница говорит, что сейчас живет только на эти деньги. И Алла Кудлай резко отреагировала на вопрос, отказавшись отвечать.

Не скажу, мне стыдно. Не выпрашивайте меня, я сказала... Оно вам надо, что вы такие вопросы задаете? Меня это бесит! Я не сегодняшняя, я позавчерашняя, не задавайте глупых вопросов,

– заявила артистка.

Интервью с Аллой Кудлай: смотрите видео онлайн

Ранее на размер пенсии народного артиста жаловался Иван Попович. Он рассказал, что получает 5 тысяч гривен. Такая же пенсия у Василия Зинкевича, хоть он является лауреатом Шевченковской премии и имеет звание Героя Украины. По мнению Поповича, звание народного артиста – обесценилось.