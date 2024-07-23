Алла Кудлай призналась, что не может позволить себе концерт на больших площадках вроде Дворца Спорта. Его аренда стоит немалых денег, а у певицы небольшая пенсия.

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"Вроде бы более 800 тысяч гривен нужно заплатить за одну только аренду. При моей пенсии, я стесняюсь об этом говорить... У меня огромный стаж работы, а такая пенсия, что стыдно говорить. Поэтому пока что из-за нехватки денег я не провожу таких концертов, даже в Октябрьском дворце. Там меньше, конечно, примерно 180 тысяч гривен", – поделилась Алла Кудлай.

Алина Доротюк поинтересовалась у народной артистки, какая сумма ее пенсии и есть ли у нее надбавки. Ведь исполнительница говорит, что сейчас живет только на эти деньги. И Алла Кудлай резко отреагировала на вопрос, отказавшись отвечать.

Не скажу, мне стыдно. Не выпрашивайте меня, я сказала... Оно вам надо, что вы такие вопросы задаете? Меня это бесит! Я не сегодняшняя, я позавчерашняя, не задавайте глупых вопросов,

– заявила артистка.

Интервью с Аллой Кудлай: смотрите видео онлайн

Ранее на размер пенсии народного артиста жаловался Иван Попович. Он рассказал, что получает 5 тысяч гривен. Такая же пенсия у Василия Зинкевича, хоть он является лауреатом Шевченковской премии и имеет звание Героя Украины. По мнению Поповича, звание народного артиста – обесценилось.