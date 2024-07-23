Алла Кудлай зізналась, що не може дозволити собі концерт на великих майданчиках на кшталт Палацу Спорту. Його оренда коштує чималих грошей, а в співачки невелика пенсія.

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"Начебто понад 800 тисяч гривень потрібно заплатити за одну тільки оренду. За моєї пенсії, я соромлюся про це говорити… У мене величезний стаж роботи, а така пенсія, що соромно казати. Тому поки що через брак грошей я не проводжу таких концертів, навіть у Жовтневому палаці. Там менше, звичайно, приблизно 180 тисяч гривень", – поділилася Алла Кудлай.

Аліна Доротюк поцікавилась у народної артистки, яка сума її пенсії та чи є у неї надбавки. Адже виконавиця каже, що зараз живе лише на ці гроші. Та Алла Кудлай різко відреагувала на запитання, відмовившись відповідати.

Не скажу, мені соромно. Не випрошуйте мене, я сказала… Воно вам треба, що ви такі запитання ставите? Мене це бісить! Я не сьогоднішня, я позавчорашня, не ставте дурних запитань,

– заявила артистка.

Інтерв'ю з Аллою Кудлай: дивіться відео онлайн

Раніше на розмір пенсії народного артиста скаржився Іван Попович. Він розповів, що отримує 5 тисяч гривень. Така сама пенсія у Василя Зінкевича, хоч він є лауреатом Шевченківської премії і має звання Героя України. На думку Поповича, звання народного артиста – знецінилося.