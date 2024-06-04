Она такая искренняя была, – Алла Кудлай рассказала о дружбе и последней встрече с Ниной Матвиенко
Источник:Ростислав Калацинский
Народная артистка Украины Алла Кудлай в течение длительного времени дружила с певицей Ниной Матвиенко. Артистка рассказала об общении с покойной звездой и реакции на ее гибель.
К тому же Алла призналась, что получала бешеную поддержку от Нины еще во времена совместной работы в коллективе хора им. За это Кудлай очень благодарна Матвиенко.
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Артистка поделилась, что всегда поддерживала дружеские отношения с Ниной, которая была солисткой коллектива. Более того, Матвиенко учила Кудлай пению и давала ей народные песни, в частности "Ішло дівча лучкам". В то же время аранжировку к этой композиции создала сама Алла.
Впрочем, удивило певицу также то, что Нина помогла ей с созданием первого сценического костюма с головным убором.
Она такая искренняя была. Я до сих пор пеку пирог по ее рецепту из песочного теста и вспоминаю ее добрым словом,
– поделилась народная артистка Украины.
К тому же Алла рассказала о последней встрече с легендарной исполнительницей. Они увиделись на благотворительном концерте. Однако, после смерти Матвиенко, Кудлай не могла долго оправиться от этого печального известия.
Последняя встреча была на благотворительном концерте. Когда я узнала печальную весть, я очень плакала. Потому что я вот виделась с Ниной, а больше ее нет,
– вспомнила Алла.
Алла Кудлай о Нине Матвиенко: смотрите видео онлайн
Нина Матвиенко умерла: что известно
- Певица отошла в вечность 8 октября 2023 года – за два дня до своего 76-летия.
- Родные артистки в течение длительного времени скрывали причину ее смерти. Впрочем, со временем сообщили, что у Нины Митрофановны была онкология.
- В больницу покойная певица попала в начале августа 2023 года с болями в животе. Специалисты установили, что болезнь началась еще 4 года назад.
- Нина Матвиенко похоронена на Зверинецком кладбище.