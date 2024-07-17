Алина Шаманская впервые высказалась о решении экс-супруга Ханумака покинуть Украину

Руслан Ханумак уехал из Украины, что вызвало бурную реакцию в сети. Алина Шаманская лаконично прокомментировала решение бывшего мужа.

Алина Шаманская опубликовала видео на личной странице, где попросила не отождествлять ее имя с именем Руслана Ханумака. Она заявила, что не имеет никакого отношения к его решениям, потому что давно разведена.

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К моему большому удивлению, существует определенное количество людей, которая считает, что я до сих пор замужем и имею отношения с Русланом Ханумаком. Я хочу это опровергнуть и заявить, что достаточно давно подала на развод и сейчас официально разведена. Никакого отношения к его решениям и действиям я не имею,

– подчеркнула Алина Шаманская.

Блогер добавила, что Руслан Ханумак находится в новых отношениях и был у них еще до официального развода. Единственное, что связывает ее с юмористом – это сын, хоть даже по поводу отцовства у них разные взгляды.

Алина Шаманская о Ханумаке: видео

Напомним, 3 июля Руслан Ханумак сообщил, что решил переехать в США ради сына. В то же время по данным СМИ, он пересек границу в начале мая на украинско-венгерском участке.