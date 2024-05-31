Звезда "Квартала 95" Руслан Ханумак официально развелся с Алиной Шаманской около месяца назад. Но о разрыве стало известно значительно раньше. В частности, после скандальных фото юмориста с Анной Алхим.

К слову Еще одна дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца

Руслан Ханумак рассказал, что в тот вечер попал в дом Алхим случайно. Их совместное фото было сделано во время игры, но он стал последней каплей для Алины Шаманской.

На утро Алина это увидела. Ее это очень обидело. Она опубликовала пост и все. Мы не общались. Была взаимная подписка в инстаграме и вподобайки,

– рассказал Руслан.



Сообщение Шаманской о разводе / Скриншот из инстаграма Алины Шаманской

Юморист признался, что не изменял жене. Он не общался с Анной Алхим: только мог быть подписан на нее в инстаграме. По мнению Руслана Ханумака, его брак с Шаманской не сложился прежде всего потому, что они очень разные.

"Мы совершенно разные. У нас не было общих интересов. Проблема есть – похоронили. Мы об этом не говорили, а надо говорить – это одна из самых больших проблем в отношениях. Здесь неправ как я, так и она", – считает Ханумак.

Развод Руслана Ханумака и Алины Шаманской