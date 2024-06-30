Сказочный момент, – Алина Гросу откровенно рассказала, как прошла ее свадьба

Украинская певица Алина Гросу в течение длительного времени скрывает личность своего мужа. Впрочем, она все чаще говорит о совместных моментах с любимым, в частности о свадьбе и быте.

По словам артистки, никаких грандиозных празднований не было. Как считает исполнительница, это не ко времени.

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К тому же Алина уверена, что семейная жизнь не зависит от того, как супруги отметит свадьбу. Гросу хотела, чтобы праздник был только для нее с мужем вдвоем.

Был себе такой хороший вечер, но не что-то такое помпезное и тому подобное. Мне и ему было главное, чтобы мы были вдвоем, вместе, чтобы нам было что вспоминать и подарить себе сказочный момент,

– призналась певица.

В то же время она раскрыла, как изменился совместный быт пары после свадьбы. Артистка подчеркнула, что домашние обязанности делятся поровну. Так, исполнительница готовит завтраки, а муж выносит мусор. Также возлюбленный Алины помогает ей с приготовлением пищи.

На муже – мясо и рыба, на мне салаты, супы, каши, пироги. В принципе, все остальное. Никаких помощниц у нас сейчас нет. Мы так решили, что мы справимся сами. И мне удобно, и спасибо ему, что вот так мы решили,

– заметила Гросу.

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