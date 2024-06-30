Сказочный момент, – Алина Гросу откровенно рассказала, как прошла ее свадьба
Источник:Слава Демин
Украинская певица Алина Гросу в течение длительного времени скрывает личность своего мужа. Впрочем, она все чаще говорит о совместных моментах с любимым, в частности о свадьбе и быте.
По словам артистки, никаких грандиозных празднований не было. Как считает исполнительница, это не ко времени.
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К тому же Алина уверена, что семейная жизнь не зависит от того, как супруги отметит свадьбу. Гросу хотела, чтобы праздник был только для нее с мужем вдвоем.
Был себе такой хороший вечер, но не что-то такое помпезное и тому подобное. Мне и ему было главное, чтобы мы были вдвоем, вместе, чтобы нам было что вспоминать и подарить себе сказочный момент,
– призналась певица.
В то же время она раскрыла, как изменился совместный быт пары после свадьбы. Артистка подчеркнула, что домашние обязанности делятся поровну. Так, исполнительница готовит завтраки, а муж выносит мусор. Также возлюбленный Алины помогает ей с приготовлением пищи.
На муже – мясо и рыба, на мне салаты, супы, каши, пироги. В принципе, все остальное. Никаких помощниц у нас сейчас нет. Мы так решили, что мы справимся сами. И мне удобно, и спасибо ему, что вот так мы решили,
– заметила Гросу.
Что известно о втором браке Алины Гросу
- Певица намекнула на новые отношения еще осенью 2023 года, показав обручальное кольцо на безымянном пальце. По словам подруги Алины, муж артистки – очень известен в Украине, из-за чего Гросу не будет раскрывать его личность.
- Впоследствии в сети появились кадры якобы со свадьбы исполнительницы с ее возлюбленным.
- Через некоторое время блогер Богдан Беспалов получил подтверждение от подруги Алины о бракосочетании певицы.
- Свадебная церемония состоялась на берегу океана, в Лас-Вегасе, на которые присутствовали только самые близкие люди молодоженов.
- Интересно, что некоторые юзеры предположили, кого может скрывать Алина. По их мнению, новый муж Гросу – ее экс-возлюбленный Роман Полянский, который является известным российским актером.
- Позже начали распространяться слухи, что Гросу живет отдельно от своего мужа. В ответ на это, Алина отметила, что не представляет таких отношений, хоть и допускает факт того, что все может измениться в будущем.