Артистка покинула коллектив через три года пребывания в нем. Она решила заняться сольной карьерой, однако Меладзе этому противостоял.

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Константин мешал Алене развиваться вне деятельности группы, из-за чего Винницкая до сих пор держит на него обиду. Впрочем, как отметила певица, она испытывает смешанные чувства к нему. С одной стороны – уважение и благодарность, а с другой – обиду.

Я уважаю его как композитора. Это безусловно. С другой стороны, осталась обида за то, что он не очень хорошо себя повел. Конечно, оно уже все осело и отошло, и не хочется об этом даже вспоминать. Но где-то легенькая обида. Я не могу сказать, что я полностью не обижаюсь, и все забыла,

– высказалась исполнительница.

Алена подчеркнула, что не хочет коммуницировать с продюсером ни при каких условиях. Она не считает уместным идти к нему и строить диалог относительно ее образов.

Это нецелесообразно вообще. Начинать даже этот разговор. Я считаю, что человек сам должен дойти до чего-то, просто позвонить и попросить прощения. Мне его извинения по большому счету не нужны. Я не хочу этих отношений касаться. Оно не болит,

– отметила Винницкая.

Алена Винницкая о Константине Меладзе: смотрите видео онлайн

Напомним, Алена имеет собственный фонд, который помогает ВСУ. Он разработал программу "Новая перспектива", которая имеет целью оказать психологическую поддержку ветеранам войны. Артистка помогает военным, которые вернулись домой, приспособиться к гражданской жизни. Этому делу она уделяет все свое время.