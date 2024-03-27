Заплаканная и на костылях: танцовщица Алена Шоптенко получила серьезную травму ноги

Украинский хореограф Алена Шоптенко шокировала травмой ног. По словам танцовщицы, произошел несчастный случай, из-за которого она оказалась в больнице. Она поделилась с поклонниками заплаканными фото и рассказала о дальнейшем ходе событий.

Танцовщица уже давно чувствовала, что надо было сбавить бешеный темп работы. Сейчас у нее просто нет выбора, чтобы этого не сделать.

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Что произошло с Аленой Шоптенко

Артистка рассказала, что из-за несчастного случая у нее порвались две связки коленного сустава из четырех. Женщину ждет операция через несколько дней, после которой реабилитация продлится 2 месяца. Более того, по ощущениям хореографини, у нее никогда не было похожих травм.

Я не буду говорить, насколько для меня важны ноги и какие у меня сейчас ощущения, таких травм у меня не было никогда. Однако внутри есть уверенность, что через некоторое время все будет, как раньше, потому что я, как минимум, сделаю для этого все возможное,

– заверила женщина.

Следующие 2 месяца Елена не будет проводить занятия и мастер-классы по танцам из-за послеоперационной реабилитации. Однако, Шоптенко воспринимает ситуацию, как "возможность сделать то, на что никогда не хватало времени".

И очередной раз убеждаюсь, что самое ценное – это здоровье и люди. Я бесконечно благодарна близким и друзьям за поддержку, даже просто слова способны лечить,

– написала Елена.

В конце Елена также отметила, что "слушать себя и свое тело – это навык, который желательно приобрести как можно раньше, иначе бить будет по самому больному".

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