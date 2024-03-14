Финалист "Холостячки" сообщил о смерти мамы

14 марта 2024, 11:35
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Алексей Трегубенко

В семье финалиста "Холостячки" Алексея Тригубенко случилось горе. Бизнесмен поделился трагической новостью, что умерла его мама.

О печальном известии 33-летний предприниматель рассказал в инстаграме. Однако в подробности решил не вдаваться. Финалист "Холостячки" решил быть немногословным.

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У Алексея Тригубенко умерла мама

В своем аккаунте Алексей Тригубенко опубликовал лишь короткое сообщение. На черном фоне мужчина написал, что его родной человек ушел из жизни.

По словам Алексея, у него была лучшая в мире мама. Почему и когда это произошло, пока не понятно.

У меня была лучшая в мире мама. Теперь она с бабушкой. Не верю,
- признался Тригубенко.

У Алексея Тригубенко умерла мама / фото из инстаграма

Что известно об Алексее Тригубенко

  • Алексей Тригубенко стал известным благодаря участию в 1 сезоне романтического реалити "Холостячка", где главной героиней была актриса Ксения Мишина. Мужчина дошел до финала, впрочем, кинозвезда выбрала его соперника – Александра Эллерта.
  • Тригубенко – успешный бизнесмен в сфере такси. Вместе с другом они создали компанию, которая предоставляет автомобили в аренду таксистам.
  • В мае 2023 года Алексей сообщил, что впервые стал отцом. У звезды "Холостячки" родился сын, которого назвали Марком.
  • Впрочем, кто стал мамой мальчика, Тригубенко до сих пор держит в тайне.

 

Автор: Олена Худенко