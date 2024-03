Эрик Кармен ушел в мир иной в середине марта, когда спал. Впрочем, точную дату смерти и причину жена покойного певца Эми не указала.

Эрик Кармен умер

В официальном обращении к поклонникам творчества Эрика говорится, что Кармен был счастлив знать, что его музыка нашла отклик в сердцах миллионов фанов. Также жена Кармена попросила, чтобы журналисты уважали конфиденциальность семьи покойной звезды и дали им возможность пережить непростую потерю.

С огромной грустью мы сообщаем душераздирающую новость о смерти Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик умер во сне в выходные. Ему было очень приятно осознавать, что на протяжении десятилетий его музыка трогала многих, и это будет его незабываемым наследием. Пожалуйста, уважайте частную жизнь семьи, пока мы оплакиваем нашу огромную потерю. Любовь - это все, что имеет значение... Верность и навсегда,

– написала Эми Кармен.

Что известно об Эрике Кармене

Эрик Кармен родился в 1949 году в пригороде Кливленда.

Свою популярность певец получил в группе Raspberries.

С 1970 годов Эрик начал сольную карьеру. В это время был написан трек "All by Myself", который в 1996 году перепела Селин Дион.

