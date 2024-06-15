Встречается с россиянкой и представлял Беларусь на Евровидении: где сейчас певец Alekseev

Украинский исполнитель давно снискал себе расположение аудитории благодаря сильному голосу и оригинальному творчеству. В свое время мужчина даже называл себя и белорусским артистом, потому что часто там выступал.

Настоящее имя исполнителя – Никита Алексеев. Он родился 18 мая 1993 года в Киеве и с самого детства увлекался творчеством известных музыкантов, среди которых: Джастин Тимберлейк, группа Queen, Майкл Джексон и другие. Как сложилась творческая карьера Никиты и где он сейчас – далее в материале Show 24.

Может заинтересовать Была звездой "Холостяка", а сейчас в статусе мамочки: где находится Виктория Варлей

Творчество и путь к популярности

Несмотря на занятия вокалом, парень играл в большой теннис, а высшее образование получил по специальности "маркетинг".

Первую славу артист получил благодаря участию в телепроекте "Голос страны". Парень прошел в финал шоу и был подопечным предательницы Ани Лорак.

Никита Алексеев "Let's get it started" – Голос Страны: смотреть видео онлайн:

А первым хитом Alekseeva стала песня из репертуара Ирины Билык "А я плыву", которую певец решил записать в собственной аранжировке. Сама исполнительница осталась довольна от исполнения. Сегодня на платформе ютуб видеоработа набрала более семи миллионов просмотров.

ALEKSEEV – А я плыву: смотреть видео онлайн

В 2015 году певец выпускает еще один хит, но уже на русском языке – "Пьяное солнце". Известный режиссер Алан Бадоев занимался съемкой этой видеоработы. Тандем получился настолько успешным, что видео имеет более 76 миллионов просмотров. К слову, в стране-агрессоре, России, песня получила награду как "Лучшая композиция года".

ALEKSEEV – Пьяное солнце: смотреть видео онлайн

Алексеев даже получил национальную премию Yuna в категории "Открытие года".

Впоследствии певец решил снова обратиться к творчеству Ирины Билык и поздравил певицу с Днем рождения, исполнив песню "ОМА".

ALEKSEEV – OMA: смотреть видео онлайн

Следующие творческие прорывы не менее успешными, чем предыдущие. Можем вспомнить песни "Снов Осколки", "Океанами стали", "Чувствую душой".

В карьере артиста есть интересный факт, который связан с участием в песенном шоу Евровидение-2018. Сначала Alekseev подал заявку на участие от Украины, а впоследствии отозвал ее и подался в Беларусь. Он заявил, что одновременно чувствует себя и белорусским артистом, ведь часто выступает там.

Певец даже был на грани дисквалификации, потому что его песня Forever была выпущена задолго до отбора. Но жюри решили не акцентировать на этом внимания и отправили артиста представлять Беларусь на конкурсе. Однако парню так и не удалось пройти в финал.

ALEKSEEV – FOREVER: смотреть видео онлайн

К слову, певец также часто гастролировал в России и посещал различные мероприятия.

Личная жизнь

В 2019 году Alekseev подтвердил слухи о романе с экс-участницей "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. Пара несколько лет вместе проживает в Киеве и даже завела собаку – французского бульдога Нео.

В 2021 году мужчина рассказывал, что не против создать с Ульяной семью и стать отцом. В начале полномасштабного вторжения любимая певца была за границей. Он запретил ей возвращаться в Киев, чтобы не подвергать девушку лишней опасности.

Однако, когда Ульяна вернулась в Украину, то возникли некоторые трудности, ведь по гражданству она россиянка. И для того, чтобы избранница заехала в страну, мужу пришлось поставить ее на учет в Службу безопасности Украины.

Информации о разрыве влюбленных не было, но в последние месяцы певца замечают в компании известной блогера Даши Кубик. Недавно обоих увидели в столичном торговом центре, где они держались за руку.

Никита Алексеев и Даша Кубик / Скриншот с видео

Весной пару заметили за прогулкой в Одессе.

Чем сейчас занимается Alekseev

Артист находится в Украине и продолжает выступать как по городам нашей страны, так и за рубежом. Многие свои хиты Alekseev перепел на украинском языке и получил одобрение от публики.

ALEKSEEV – Пьяное солнце: смотреть видео онлайн

Участвует в благотворительных мероприятиях, которые направлены на поддержку ВСУ и онкобольных детей.