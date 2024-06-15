Справжнє ім'я виконавця – Микита Алексєєв. Він народився 18 травня 1993 року в Києві та з самого дитинства захоплювався творчістю відомих музикантів, серед яких: Джастін Тімберлейк, гурт Queen, Майкл Джексон та інші. Як склалась творча кар'єра Микити та де він зараз – далі в матеріалі Show 24.

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Творчість і шлях до популярності

Попри заняття вокалом, хлопець грав у великий теніс, а вищу освіту здобув за спеціальністю "маркетинг".

Першу славу артист здобув завдяки участі в телепроєкті "Голос країни". Хлопець пройшов до фіналу шоу та був підопічним зрадниці Ані Лорак.

Микита Алексєєв "Let's get it started" – Голос Країни: дивитись відео онлайн:

А першим хітом Alekseeva стала пісня з репертуару Ірини Білик "А я пливу", яку співак вирішив записати у власному аранжуванні. Сама виконавиця залишилась задоволеною від виконання. Сьогодні на платформі ютуб відеоробота набрала понад сім мільйонів переглядів.

ALEKSEEV – А я пливу: дивитись відео онлайн

У 2015 році співак випускає ще один хіт, але вже російською мовою – "Пьяное солнце". Відомий режисер Алан Бадоєв займався зйомкою цієї відеороботи. Тандем вийшов настільки успішним, що відео має понад 76 мільйонів переглядів. До слова, у країні-агресорці, Росії, пісня отримала нагороду як "Найкраща композиція року".

ALEKSEEV – Пьяное солнце: дивитись відео онлайн

Алексєєв навіть отримав національну премію Yuna у категорії "Відкриття року".

Згодом співак вирішив знову звернутись до творчості Ірини Білик і привітав співачку з Днем народження, виконавши пісню "ОМА".

ALEKSEEV – OMA: дивитись відео онлайн

Наступні творчі прориви не менш успішними за попередні. Можемо пригадати пісні "Снов Осколки", "Океанами стали", "Чувствую душой".

У кар'єрі артиста є цікавий факт, який пов'язаний з участю в пісенному шоу Євробачення-2018. Спочатку Alekseev подав заявку на участь від України, а згодом відкликав її та подався до Білорусі. Він заявив, що одночасно відчуває себе й білоруським артистом, адже часто виступає там.

Співак навіть був на межі дискваліфікації, бо його пісня Forever була випущена задовго до відбору. Але журі вирішили не акцентувати на цьому уваги та відправили артиста представляти Білорусь на конкурсі. Однак хлопцю так і не вдалось пройти до фіналу.

ALEKSEEV – FOREVER: дивитись відео онлайн

До слова, співак також часто гастролював у Росії та відвідував різноманітні заходи.

Особисте життя

У 2019 році Alekseev підтвердив чутки про роман з ексучасницею "ВІА Гри" Уляною Синецькою. Пара декілька років разом проживає у Києві та навіть завела собаку – французького бульдога Нео.

У 2021 році чоловік розповідав, що не проти створити з Уляною сім'ю та стати батьком. На початку повномасштабного вторгнення кохана співака була за кордоном. Він заборонив їй повертатись до Києва, щоб не наражати дівчину на зайву небезпеку.

Однак, коли Уляна повернулась до України, то виникли деякі труднощі, адже за громадянством вона росіянка. І для того, щоб обраниця заїхала в країну, чоловіку довелось поставити її на облік у Службу Безпеки України.

Інформації про розрив закоханих не було, але останніми місяцями співака помічають у компанії відомої блогерки Даші Кубік. Нещодавно обидвох побачили у столичному торговому центрі, де вони тримались за руку.

Микита Алексєєв і Даша Кубік / Скриншот з відео

Навесні пару помітили за прогулянкою в Одесі.

Чим зараз займається Alekseev

Артист перебуває в Україні та продовжує виступати як містами нашої країни, так і за кордоном. Багато своїх хітів Alekseev переспівав українською мовою та отримав схвалення від публіки.

ALEKSEEV – П'яне сонце: дивитись відео онлайн

Бере участь у благодійних заходах, які спрямовані на підтримку ЗСУ та онкохворих дітей.