После фото под капельницей: Сашко Положинский сообщил, что перенес две операции
Источник:Сашко Положинский
Украинский певец и военный Александр Положинский на днях напугал фанов фотографией под капельницей. Теперь он сообщил, что ему сделали две операции на глаза.
Как следствие, его ждет длительный послеоперационный период сдержанности и осторожности. К тому же исполнитель признался, что он несколько изменил вид своей деятельности и рассекретил, чем теперь будет заниматься.
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Что со здоровьем у Саши Положинского
Артист сообщил, что ему провели два хирургических вмешательства для улучшения зрения, и теперь он будет проходить реабилитацию.
Операции прошли прекрасно, оказались и близко не такими страшными, какими казались до того, теперь должен выдержать довольно длительный послеоперационный период сдержанности и осторожности,
– поделился певец.
Он добавил, что с апреля станет ведущим радиопрограммы.
Это не был мой собственный выбор, но в армии, к сожалению, за тебя часто решают другие люди. Но раз приказали, максимально постараюсь сделать ее интересной и содержательной,
– подчеркнул исполнитель.
Что известно о службе Положинского в армии
- Накануне полномасштабного вторжения Александр подписал контракт на службу в резерве Вооруженных сил.
- Уже 24 февраля 2022 года из-за отсутствия боевой подготовки он не смог вступить в ряды Сил территориальной обороны (ТРО) и вместо этого стал солдатом 47-й отдельной бригады, где выполнял роль стрелка.
- Впоследствии военный сообщил, что больше не находится на передовой. Он тогда добавил, что имеет из-за этого чувство вины.
- В ноябре 2023 года Положинский попрощался с 47-й бригадой и перешел в новое подразделение Вооруженных сил Украины. Он взялся за создание информационного продукта для Военного телевидения Украины. Кроме того, недавно певец презентовал новую песню "На высоте".