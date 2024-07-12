На фоне обвинений в краже донатов: Волошин показал отчеты на потраченные средства для "Охматдета"

После ракетного удара по детской больнице "Охматдет" Александр Волошин запустил сбор средств в поддержку пострадавших. Блогера начали обвинять в краже, в то же время он это отрицал.

Сначала инфлюенсер записал возмущенные сторис, а теперь привел доказательства. В частности, он объяснил, почему решил вместо передачи всей суммы "Охматдету", предоставлять точечно помощь пострадавшим. Кроме того, он показал отчеты о потраченных им средств из банка Monobank.

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Александр Волошин заявил, что получил сообщение, где женщина ему сказала, что после ракетного обстрела больницы их перевели из "Охматдета" в другое медучреждение, поэтому детская больница больше не обеспечивает их.

Их переселяют в другие клиники, у них нет денег, у них нет обеспечения. У них лечение дорогое. Там все дети с онкологией,

– сказал блогер.

Он сообщил, что потратил около пол миллиона, из тех средств, которые собрал, и еще около четырех с половиной миллионов у него осталось. Для того, чтобы люди убедились в том, что Александр не украл ничего, он выставил отчет и добавил, что при условии, если случайно отправил средства мошенникам, готов вернуть эту сумму из собственного кармана.

Мы точечно помогаем детям, потому что я пообещал своей аудитории, что с них соберу средства на помощь детям "Охматдета",

– объяснил инфлюенсер.

Заметим, люди даже в Monobank начали жаловаться, что Александр Волошин нецелесообразно использует средства, которые собрал на благотворительность. В то же время после тщательного рассмотрения отчетов банк пришел к выводу, что обвинения были безосновательными. Как результат, банковские счета Волошина остались активными, и ему было разрешено продолжать осуществлять переводы и сбор средств в обычном режиме.

Александр Волошин показал переписку с Monobank / Скриншоты из инстаграм-сторис

Важно отметить, пока Александр Волошин потратил не все собранные средства. Остаток на банке – 4 413 858,89. В своем телеграмм-канале блогер сказал, что помог уже всем, кто ему написал в инстаграме, однако еще остается большая сумма, поэтому в течение дня-двух он с командой будет искать, кому отправить деньги, которые у него остались. Если не найдутся нужные люди, он сказал: "Подумаем еще с вами кому перечислять, на какой банк. Потому что я не хочу держать ответственность. Мне и так прилетает там со всех сторон".

Накануне Александра Волошина к тому же обвинили в распространении языка вражды. Блогер заявил, что не хотел, чтобы его слова восприняли как ИПСО.