Новый Холостяк Терен рассказал, какой должна быть девушка, чтобы ему понравиться

Ветеран российско-украинской войны Александр Терен стал главным героем нового сезона "Холостяк". Теперь он рассказал, какими качествами должна быть наделена девушка, чтобы ему понравиться.

В частности, он признался, важна ли ему внешность. Также Александр рассказал о том, какая девушка не имеет шансов стать его избранницей.

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Какой должна быть девушка, чтобы понравиться Александру Терену

Мужчина поделился, что прежде всего ему важен интеллект человека, жизненная позиция и уже тогда конечно бонусом будет внешность. Также он обращает внимание на искренность.

Когда человек на самом деле придет на проект не за подписчиками, не за какой-то собственной славой, тщеславием. А придет для знакомства,

– подчеркнул Терен.

Кроме того, Александр признался, кто не имеет шансов стать его партнершей. Оказалось, что это русскоязычная девушка и та, которая имеет предвзятое отношение к военным.

Все ветераны ПТСР-щики, "какая разница, на каком языке разговаривать"... Но если ты будешь разговаривать на английском, I can speak English... В-третьих, девушке нужно пересмотреть все выпуски "Отвала ног", для того, чтобы быть в контексте проблемы в Украине людей с инвалидностью,

– отметил ветеран войны.

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