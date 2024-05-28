Новый Холостяк Терен рассказал, какой должна быть девушка, чтобы ему понравиться
Источник:Эмма Антонюк
Ветеран российско-украинской войны Александр Терен стал главным героем нового сезона "Холостяк". Теперь он рассказал, какими качествами должна быть наделена девушка, чтобы ему понравиться.
В частности, он признался, важна ли ему внешность. Также Александр рассказал о том, какая девушка не имеет шансов стать его избранницей.
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Какой должна быть девушка, чтобы понравиться Александру Терену
Мужчина поделился, что прежде всего ему важен интеллект человека, жизненная позиция и уже тогда конечно бонусом будет внешность. Также он обращает внимание на искренность.
Когда человек на самом деле придет на проект не за подписчиками, не за какой-то собственной славой, тщеславием. А придет для знакомства,
– подчеркнул Терен.
Кроме того, Александр признался, кто не имеет шансов стать его партнершей. Оказалось, что это русскоязычная девушка и та, которая имеет предвзятое отношение к военным.
Все ветераны ПТСР-щики, "какая разница, на каком языке разговаривать"... Но если ты будешь разговаривать на английском, I can speak English... В-третьих, девушке нужно пересмотреть все выпуски "Отвала ног", для того, чтобы быть в контексте проблемы в Украине людей с инвалидностью,
– отметил ветеран войны.
Что известно о новом сезоне шоу "Холостяк"
- О возвращении проекта на телеэкраны стало известно 13 мая.
- Организаторы шоу отмечают, что интерес украинок к участию в "Холостяке" оказался крайне высоким. Новые анкеты от желающих принять участие поступали каждые две минуты. Только за первые сутки после объявления старта нового сезона поступило более 500 анкет.
- Романтическое реалити-шоу планируются выпустить в эфир уже этой осенью