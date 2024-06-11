Новый Холостяк Терен поразил сеть хип-хоп танцами, которые поставил Монатик: невероятное видео

Ветеран войны и главный герой нового сезона шоу "Холостяк", Александр Терен продемонстрировал танцевальные движения хип-хоп вместе с певцом Дмитрием Монатиком. Сеть в восторге от умений военного.

Александр потерял обе ноги во время службы на фронте, а через некоторое время запустил проект "Отвал ног". В рамках шоу Александр выучил танец с помощью Монатика.

Интересно Очень хотим дочь, – Кристина Решетник неожиданно заговорила о четвертом ребенке

Новый выпуск "Отвала ног" снимали в Луцке – родном городе Дмитрия. Звезды имели возможность на креслах колесных проверить безбарьерность дорог и заведений.

Перед объявлением выводов Александр получил возможность научиться нескольким движениям из танцевального репертуара Монатика. Дмитрий показал Терену стиль брейк-данс и хип-хоп.

Ветеран войны провел небольшую репетицию и впоследствии поразил результатом. Военный даже стал на руки, за что получил аплодисменты и одобрение от Монатика.

Реакция сети

Пользователи выразили восхищение умением Терена. В то же время поклонники поблагодарили военного за его шоу.

"Сказать, что это круто – ничего не сказать";

"Саша, ты чрезвычайно мотивируешь людей жить! Спасибо тебе за "Отвал ног", за позицию, за деятельность, за танцы. С такими людьми как ты, нашу страну не одолеть никому";

"Саша, ты молодец! Каждый день горжусь тобой! Так держать";

"Крутяк! Люблю смотреть, как ты танцуешь и отвал ног";

"Получается круто!";

"Вау, это круто".

К тому же некоторые юзеры отметили, что этот выпуск "Отвала ног" – лучший из всех. Более того, они назвали Монатика самым интересным героем проекта.