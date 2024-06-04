Не только Александру Терену: стало известно, кому из военных предлагали сняться в "Холостяке"

Лишь недавно украинцев приятно порадовала новость о том, что выйдет новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", а главным его героем станет ветеран российско-украинской войны Александр Терен. Однако, как выяснилось, на его месте мог быть другой мужчина.

Он также военный. Защитник отказался, потому что считает, что девушка сама найдется, по его мнению, ее не нужно искать.

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Так, оказалось, участником 13 сезона шоу "Холостяк" мог быть защитник "Азовстали" Михаил Дианов.

Я отказался. Где там? Девушка возьмется сама собой. Ходить, искать, искать? А не будет – значит, не будет. Дочь у меня уже есть,

– отметил морпех.

Интервью с Михаилом Диановым: смотрите видео онлайн

Что известно о новом сезоне шоу "Холостяк"