Не только Александру Терену: стало известно, кому из военных предлагали сняться в "Холостяке"
Источник:Дмитрий Гордон
Лишь недавно украинцев приятно порадовала новость о том, что выйдет новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", а главным его героем станет ветеран российско-украинской войны Александр Терен. Однако, как выяснилось, на его месте мог быть другой мужчина.
Он также военный. Защитник отказался, потому что считает, что девушка сама найдется, по его мнению, ее не нужно искать.
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Так, оказалось, участником 13 сезона шоу "Холостяк" мог быть защитник "Азовстали" Михаил Дианов.
Я отказался. Где там? Девушка возьмется сама собой. Ходить, искать, искать? А не будет – значит, не будет. Дочь у меня уже есть,
– отметил морпех.
Интервью с Михаилом Диановым: смотрите видео онлайн
Что известно о новом сезоне шоу "Холостяк"
- О возвращении проекта на телеэкраны стало известно 13 мая, и уже через сутки организаторы получили более 500 анкет от желающих принять участие. Новые анкеты поступали каждые две минуты.
- Главным героем нового сезона станет Александр Терен – боец, который потерял обе ноги во время российско-украинской войны.
- В интервью Эмме Антонюк мужчина рассказал, что ищет украиноязычную девушку, которая находится в контексте проблем людей с инвалидностью. Он отметил, что не будет строить отношения с той, кто стереотипно относится к ветеранам как к "ПТСР-щикам". Александр ищет девушку, которая придет на проект не ради подписчиков или славы, а для знакомства и отношений.
- Романтическое реалити-шоу планируют выпустить в эфир уже этой осенью.