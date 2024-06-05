Александр Стоянов удивил заявлением о завершении карьеры: Кухар отреагировала
Источник:Александр Стоянов
Танцовщик Александр Стоянов сделал громкое заявление о своей карьере. Он сообщил, что будет завершать танцевальную деятельность после 20 лет в балете.
Народный артист и танцовщик Александр Стоянов занимается балетом примерно с 10 лет. Но 5 июня он сообщил о завершении карьеры.
К слову Новое увлечение, – 9-летняя дочь Кухар и Стоянова начала заниматься экстремальным хобби
Муж Екатерины Кухар рассказал, что официально завершает с танцевальной деятельностью на сцене. Но добавил, что не исключает и своего возвращения к карьере.
Официально завершил со сценой. Хотя, может, как Тайсон? Через..
– загадочно написал Александр Стоянов.
Екатерина Кухар лаконично отреагировала на заявление своего мужа, оставив под сообщением лишь точки.
Поклонники по-разному отреагировали на слова артиста. Кто-то выразил надежду, что он лишь шутит, а кто-то поздравил.
- "Никаких завершил. Как Тайсон 100";
- "Поздравляю";
- "Это такая шутка?";
- "Вы очень хорошо танцуете, я надеюсь, вы шутите";
- "Мы еще не посетили ваше выступление";
- "Обалдеть. Новости за новостями".
Чем известен Александр Стоянов
- Александр Стоянов родился в Крыму в многодетной семье. Уже с 10 лет он занимался танцами и завоевывал первые места на чемпионатах.
- Танцовщик получил образование в Киевском хореографическом училище благодаря преподавателю Владимиру Донченко. С 2006 года стал солистом Национальной оперы Украины.
- В 2015 году Александр Стоянов впервые устроил гастроли как организатор. Знаменитым стал его дуэт с Екатериной Кухар, который называли самой красивой парой Европы.