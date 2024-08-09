После слухов о совместном ребенке: Пономарев рассказал, в каких он отношениях с Марией Яремчук

Певица Мария Яремчук держит личную жизнь в секрете, а потому новость о рождении первенца стала для фанов сюрпризом. В сети распространились слухи, что отцом ребенка стал Александр Пономарев. Артист впервые отреагировал на подобную информацию.

Александр Пономарев признался, что восхищается творчеством Марии Яремчук, а именно ее стихами. Однако они не виделись 5 лет, поэтому слухи о совместном ребенке – абсурд.

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"Интересно, отцом стал... Пять лет Маричку не видел, а сколько услышал о себе нового! Я даже не знаю, как реагировать на это, потому что мне неудобно перед мужем Марички", – высказался певец.

В то же время Александр Пономарев признался, что действительно сблизился с семьей Марии Яремчук. Он стал крестным отцом ее первенца.

Маричка пригласила меня в крестные. Я крестным отцом стал ее ребенка. Вот такая история,

– признался Пономарев.

Напомним, 1 июля Мария Яремчук официально подтвердила, что действительно стала матерью. У нее родился сын. Певица призналась, что с этого времени жизнь получила новый смысл.