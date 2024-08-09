Видимо, не всем известно, что Александр был первым представителем Украины на певческом шоу Евровидение. А в детстве имел большое увлечение боксом и кинологией. Show 24 раскрывает все интересные факты из жизни певца в материале.

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Детство и певческий талант

Пономарев родом из Хмельницкого. С детства до 18 лет постоянно занимался боксом, но во время одного из поединков получил сильный удар в голову из-за которого начались проблемы со зрением. По рекомендации врачей, парень отказался от этого вида спорта.

В юном возрасте мать Пономарева заметила у него талант к пению. Однако родители не имели тогда достаточно денег, чтобы оплатить музыкальную школу. Первое фортепиано юноша получил во время окончания восьмого класса, а к тому времени играл во дворе на гитаре.

После школы поступил в Хмельницкое музыкальное училище, а затем продолжил обучение во Львовском музыкальном институте имени Н. В. Лысенко. В 90-е годы Александр начал активно участвовать в различных певческих конкурсах и фестивалях.

"Червона рута-93", "Ялта-96", "Таврийские игры" – стали выдающимися в карьере певца. Его все больше начали узнавать, а популярность набирала своих оборотов. Поэтому мужчине пришлось перебраться в Киев и перевестись в столичную Национальную музыкальную академию.

В 1996 году вышел первый альбом исполнителя – "С утра до ночи", а через год – второй альбом "Первая и последняя любовь".

Александр Пономарев – Серденько: смотрите видео онлайн

В 1998 году Александр стал самым молодым на то время Заслуженным артистом Украины.

Певец рассказывал, что его неоднократно приглашали работать в России, но он не принял такое предложение. В инстаграме исполнитель даже поделился фрагментом одного из первых своих интервью, где рассказывал о развитии украинского шоубизнеса, на что нужно обратить внимание и какого вклада требует музыка.

Интервью певца, датировано 1996 годом:

С каждым годом Пономарев получал все больше и больше престижных наград. В 2003 году он стал первым представителем Украины на Евровидении, которое проходило в Латвии. Тогда певец занял 14-ю строчку.

Александр Пономарев – Hasta La Vista: смотрите видео онлайн

В 2006 году Александр выпустил один из самых популярных альбомов – "Я люблю тільки тебе" и получил звание народного артиста. С 2005 по 2007 вел кулинарную программу "Смачна країна", а через несколько лет стал тренером в нескольких сезонах проекта "Голос страны".

Поклонники певца точно обратили внимание на то, как менялся стиль их любимца. Если сначала Пономарев любил джинсы, куртки, темные очки и брутальную стрижку, то впоследствии сменил предпочтения на костюмы, смокинги и небольшую бородку с измененной стрижкой.

Личная жизнь

Первой женой звезды стала Елена Мозговая. У пары есть общая дочь Евгения, однако Александр принял за дочь ребенка продюсера от предыдущих отношений – Зою.

Александр Пономарев с дочерью / Фото из инстаграма артиста

В 2006 году артист женился на Виктории Мартынюк. Через год у супругов родился сын Александр.

Где сейчас Александр Пономарев

С началом полномасштабного вторжения певец осудил действия страны-агрессора, активно освещает трагические события, которые происходят на территории Украины. Александр даже объединил украинских артистов и создал хит "Україна переможе", который на ютубе собрал более 35 миллионов просмотров.

Александр Пономарев, Хома, Тополя, Кошевой, Ткач, Черный – "Україна переможе": смотрите видео онлайн

Артист часто участвует в благотворительных мероприятиях и собирает деньги в поддержку Украины и военных. Вместе с Михаилом Хомой (Дзидзьо) удалось собрать более 3,5 миллионов евро на дроны и машины для ВСУ. Исполнители продолжают выступать за рубежом и на территории Украины, чтобы помогать стране.

Известно, что сейчас музыкант работает над песней-посвящением защитникам. В свою очередь, редакция 24 Канала присоединяется ко всем сегодняшним поздравлениям имениннику. Пусть заветные желания осуществляются, а в Украине как можно быстрее воцарится мир.