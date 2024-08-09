Мабуть, не всім відомо, що Олександр був першим представником України на співочому шоу Євробачення. А в дитинстві мав неабияке захоплення боксом і кінологією. Show 24 розкриває усі цікаві факти з життя співака у матеріалі.

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Дитинство та співочий талант

Пономарьов родом із Хмельницького. З дитинства до 18 років постійно займався боксом, але під час одного із поєдинків отримав сильний удар у голову через який почались проблеми із зором. За рекомендацією лікарів, хлопець відмовився від цього виду спорту.

У юному віці мати Пономарьова помітила в нього талант до співу. Проте батьки не мали тоді достатньо грошей, щоб оплатити музичну школу. Перше фортепіано юнак отримав під час закінчення восьмого класу, а до того часу грав у дворі на гітарі.

Після школи вступив до Хмельницького музичного училища, а згодом продовжив навчання у Львівському музичному інституті імені М. В. Лисенка. У 90-ті роки Олександр почав брати активну участь у різних співочих конкурсах і фестивалях.

"Червона рута-93", "Ялта-96", "Таврійські ігри" – стали визначними у кар'єрі співака. Його все більше почали впізнавати, а популярність набирала своїх обертів. Через це чоловіку довелось перебратись до Києва та перевестись до столичної Національної музичної академії.

У 1996 році вийшов перший альбом виконавця – "З ранку до ночі", а за рік – другий альбом "Перша та остання любов".

Олександр Пономарьов – Серденько: дивіться відео онлайн

У 1998 році Олександр став наймолодшим на той час Заслуженим артистом України.

Співак розповідав, що його неодноразово запрошували працювати у Росії, але він не пристав на таку пропозицію. В інстаграмі виконавець навіть поділився фрагментом одного з перших своїх інтерв'ю, де розповідав про розвиток українського шоубізнесу, на що потрібно звернути увагу та якого вкладу потребує музика.

Інтерв'ю співака, датоване 1996 роком:

З кожним роком Пономарьов отримував все більше і більше престижних нагород. У 2003 році він став першим представником України на Євробаченні, яке проходило в Латвії. Тоді співак посів 14-ту сходинку.

Олександр Пономарьов – Hasta La Vista: дивіться відео онлайн

У 2006 році Олександр випустив один із найпопулярніших альбомів – "Я люблю тільки тебе" і отримав звання народного артиста. З 2005 до 2007 вів кулінарну програму "Смачна країна", а за декілька років став тренером у декількох сезонах проєкту "Голос країни".

Прихильники співака точно звернули увагу на те, як змінювався стиль їхнього улюбленця. Якщо спочатку Пономарьов полюбляв джинси, куртки, темні окуляри та брутальну стрижку, то згодом перемінив уподобання на костюми, смокінги та невеличку борідку зі зміненою стрижкою.

Особисте життя

Першою дружиною зірки стала Олена Мозгова. У пари є спільна донька Євгенія, проте Олександр прийняв за доньку дитину продюсерки від попередніх стосунків – Зою.

Олександр Пономарьов із донькою / Фото з інстаграму артиста

У 2006 році артист одружився із Вікторією Мартинюк. За рік у подружжя народився син Олександр.

Де зараз Олександр Пономарьов

З початком повномасштабного вторгнення співак засудив дії країни-агресорки, активно висвітлює трагічні події, які відбуваються на території України. Олександр навіть об'єднав українських артистів і створив хіт "Україна переможе", який на ютубі зібрав понад 35 мільйонів переглядів.

Олександр Пономарьов, Хома, Тополя, Кошовий, Ткач, Чорний – "Україна переможе": дивіться відео онлайн

Артист часто бере участь у благодійних заходах і збирає гроші на підтримку України та військових. Разом із Михайлом Хомою (Дзідзьо) вдалось зібрати понад 3,5 мільйони євро на дрони та автівки для ЗСУ. Виконавці продовжують виступати за кордоном і на теренах України, щоб допомагати країні.

Відомо, що зараз музикант працює над піснею-присвятою захисникам. Своєю чергою, редакція 24 Каналу долучається до усіх сьогоднішніх привітань імениннику. Нехай заповітні бажання здійснюються, а в Україні якнайшвидше запанує мир.